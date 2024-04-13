Эксперт отметила более ответственное отношение россиян к экологии

Эксперт по практическому этикету и эффективным коммуникациям Татьяна Баранова заявила, что ответственное отношение к окружающей среде у россиян становится более популярным. Также она выразила надежду на то, взрослые будут прививать бережное отношение к природе и подрастающему поколению.

При этом эколог Элмурод Расулмухамедов призвал москвичей фотографировать людей, которые выгуливают питомцев в неположенных местах или мусорят, и направлять материалы надзорным органам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.