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13 апреля, 15:30

Экология

Эксперт отметила более ответственное отношение россиян к экологии

Эксперт отметила более ответственное отношение россиян к экологии

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Эксперт по практическому этикету и эффективным коммуникациям Татьяна Баранова заявила, что ответственное отношение к окружающей среде у россиян становится более популярным. Также она выразила надежду на то, взрослые будут прививать бережное отношение к природе и подрастающему поколению.

При этом эколог Элмурод Расулмухамедов призвал москвичей фотографировать людей, которые выгуливают питомцев в неположенных местах или мусорят, и направлять материалы надзорным органам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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