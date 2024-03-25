"Мой район": культбригада Москонцерта. Район Беговой

Москонцерт – крупнейшая концертная организация страны, центр творческих инициатив. В 2024 году организация готовится открыть 95-й юбилейный сезон.

Один из главных проектов Москонцерта на сегодняшний день и новое постоянное направление деятельности – Культбригада, в составе которой на территории новых республик ежемесячно выезжают артисты. Репертуар организации позволяет на высоком профессиональном уровне представить патриотические программы и произведения русской, а также мировой классики.

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