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25 марта, 19:15

Культура

"Мой район": культбригада Москонцерта. Район Беговой

"Мой район": культбригада Москонцерта. Район Беговой

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Москонцерт – крупнейшая концертная организация страны, центр творческих инициатив. В 2024 году организация готовится открыть 95-й юбилейный сезон.

Один из главных проектов Москонцерта на сегодняшний день и новое постоянное направление деятельности – Культбригада, в составе которой на территории новых республик ежемесячно выезжают артисты. Репертуар организации позволяет на высоком профессиональном уровне представить патриотические программы и произведения русской, а также мировой классики.

Подробнее – в программе "Мой район".

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