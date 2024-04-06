Новости мира: паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием с 1944 года

Паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в десяти регионах страны. По данным казахстанского МЧС, в нескольких областях подтоплены больше трех тысяч частных жилых домов и дворов. Без транспортного сообщения остаются 70 населенных пунктов.

Турция отменила безвизовый режим с Таджикистаном. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. О причинах решения не сообщается. Ранее турецкие СМИ сообщали, что двое обвиняемых в совершении теракта в московском "Крокус Сити Холле" посещали Стамбул в январе-марте 2024 года.

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