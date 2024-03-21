Риелтор рассказала, как не ошибиться при покупке квартиры

Покупка жилья – очень серьезный шаг для большинства москвичей. Для кого-то принципиальным вопросом является приобретение квадратных метров в новостройке. Другие же рассматривают любые варианты, в том числе и на вторичном рынке. Однако в любом случае перед заключением договора необходимо провести тщательную подготовительную работу, чтобы не ошибиться с выбором. Рассказываем, на что нужно обратить внимание перед покупкой жилья.



Купить и не ошибиться

Перед покупкой жилья на первичном или вторичном рынке стоит максимально тщательно проверить информацию о недвижимости. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова. Если речь идет о квартире в новостройке, то крайне важно оценить надежность застройщика. "Нужно посмотреть отзывы. Почитать о компании в интернете. Также можно посмотреть, какая информация о застройщике есть на сайте Арбитражного суда", – посоветовала специалист.

Кроме того, рекомендуется обязательно съездить на стройку и походить вокруг объекта. "Понятно, что менеджеры отдела продаж ангажированы, хотят продать именно этот комплекс. Но вам нужно самим максимально собрать информацию", – подчеркнула эксперт.

Если человек планирует приобретать квартиру с ремонтом, стоит уточнить, из каких материалов все будет сделано.





Наталья Перескокова риелтор На приемку квартир я рекомендую приглашать специально обученных людей, которые приходят со спецоборудованием. Нужно посмотреть, насколько ровные стены, правильно ли выставлены окна, нет ли нигде щелей, не дует ли. Обязательно стоит измерить площадь квартиры, чтобы она соответствовала указанной в документе. Также важно проверить герметичность стеклопакетов, входных, межкомнатных дверей, исправность сантехники, замков и розеток.

При покупке вторичного жилья следует внимательно изучить документы на квартиру и побольше узнать о собственнике. В частности, кто продает объект и по какой причине. "Если за короткий период было несколько переходов права собственности, то, наверное, нужно задаться вопросом – а почему эту квартиру постоянно покупают и продают? Кто эти люди?" – объясняет Перескокова.

Также немаловажно выяснить, кто живет по соседству. "Если вдруг это люди асоциальные, неблагополучные, то спокойной жизни не будет. Чтобы узнать, кто соседи, можно пойти, например, к старшему по подъезду", – говорит риелтор.

При осмотре квартиры нужно обязательно взглянуть на потолок и проверить, нет ли там подтеков. "Может быть, эту жилплощадь заливали или постоянно заливают соседи. Также нужно посмотреть, нет ли подтеков под батареями", – заключила специалист.



Что по ценам?

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Москве в январе этого года достигала 17,1 миллиона рублей. Вторичное жилье можно было приобрести за 19,2 миллиона рублей, рассказала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина. При этом самодельные 10–15-метровые "апартаменты" на первых этажах или в полуподвалах предлагали и за 1,5 миллиона рублей, уточнила она.

По словам специалиста, в таких помещениях можно жить. К объектам подведены коммуникации, в некоторых из них есть окна. Но для длительного проживания они все же не подойдут.





Елена Лапшина эксперт "Циан.Аналитики" Такие лоты не подходят и для получения московской регистрации, так как в апартаментах невозможно прописаться. Целевой аудиторией часто выступают инвесторы, в том числе те, кто планирует использовать помещение под сдачу в аренду. Помимо неудобств эксплуатационного плана, в таких объектах встречаются юридические сложности – с перепродажей, регистрационными действиями, выделением лицевого счета и так далее.

В свою очередь, в "Авито Недвижимости" отмечали, что в Москве цены на квартиры начинаются минимум от 4 миллионов рублей. "Чаще всего такие объекты соответствуют статусу апартаментов и находятся в окраинных районах, на конечных станциях метро, а также предлагаются в основном без меблировки", – уточнили в сервисе.

Вместе с тем в аналитическом центре "ИНКОМ-Недвижимость" в январе сообщали, что самые дешевые квартиры в столице как на первичном, так и на вторичном рынке располагаются в ЗелАО.

