Риелтор рассказала, как не ошибиться при покупке квартиры

Покупка жилья – очень серьезный шаг для большинства москвичей. Для кого-то принципиальным вопросом является приобретение квадратных метров в новостройке. Другие же рассматривают любые варианты, в том числе и на вторичном рынке. Однако в любом случае перед заключением договора необходимо провести тщательную подготовительную работу, чтобы не ошибиться с выбором. Рассказываем, на что нужно обратить внимание перед покупкой жилья.
Купить и не ошибиться
Перед покупкой жилья на первичном или вторичном рынке стоит максимально тщательно проверить информацию о недвижимости. Об этом Москве 24 рассказала риелтор Наталья Перескокова. Если речь идет о квартире в новостройке, то крайне важно оценить надежность застройщика. "Нужно посмотреть отзывы. Почитать о компании в интернете. Также можно посмотреть, какая информация о застройщике есть на сайте Арбитражного суда", – посоветовала специалист.
Кроме того, рекомендуется обязательно съездить на стройку и походить вокруг объекта. "Понятно, что менеджеры отдела продаж ангажированы, хотят продать именно этот комплекс. Но вам нужно самим максимально собрать информацию", – подчеркнула эксперт.
Если человек планирует приобретать квартиру с ремонтом, стоит уточнить, из каких материалов все будет сделано.
При покупке вторичного жилья следует внимательно изучить документы на квартиру и побольше узнать о собственнике. В частности, кто продает объект и по какой причине. "Если за короткий период было несколько переходов права собственности, то, наверное, нужно задаться вопросом – а почему эту квартиру постоянно покупают и продают? Кто эти люди?" – объясняет Перескокова.
Также немаловажно выяснить, кто живет по соседству. "Если вдруг это люди асоциальные, неблагополучные, то спокойной жизни не будет. Чтобы узнать, кто соседи, можно пойти, например, к старшему по подъезду", – говорит риелтор.
При осмотре квартиры нужно обязательно взглянуть на потолок и проверить, нет ли там подтеков. "Может быть, эту жилплощадь заливали или постоянно заливают соседи. Также нужно посмотреть, нет ли подтеков под батареями", – заключила специалист.
Что по ценам?
Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Москве в январе этого года достигала 17,1 миллиона рублей. Вторичное жилье можно было приобрести за 19,2 миллиона рублей, рассказала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина. При этом самодельные 10–15-метровые "апартаменты" на первых этажах или в полуподвалах предлагали и за 1,5 миллиона рублей, уточнила она.
По словам специалиста, в таких помещениях можно жить. К объектам подведены коммуникации, в некоторых из них есть окна. Но для длительного проживания они все же не подойдут.
В свою очередь, в "Авито Недвижимости" отмечали, что в Москве цены на квартиры начинаются минимум от 4 миллионов рублей. "Чаще всего такие объекты соответствуют статусу апартаментов и находятся в окраинных районах, на конечных станциях метро, а также предлагаются в основном без меблировки", – уточнили в сервисе.
Вместе с тем в аналитическом центре "ИНКОМ-Недвижимость" в январе сообщали, что самые дешевые квартиры в столице как на первичном, так и на вторичном рынке располагаются в ЗелАО.
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