Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на "Крокус Сити Холл"

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Заседание проходило в закрытом режиме.

СК РФ продолжает расследование, появляются новые подозреваемые, которые переводили деньги и помогали террористам. Ранее Следственный комитет РФ заявил, что обнаружил доказательства связи устроивших теракт с украинскими националистами.

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