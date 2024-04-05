05 апреля, 18:15Происшествия
Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на "Крокус Сити Холл"
Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Заседание проходило в закрытом режиме.
СК РФ продолжает расследование, появляются новые подозреваемые, которые переводили деньги и помогали террористам. Ранее Следственный комитет РФ заявил, что обнаружил доказательства связи устроивших теракт с украинскими националистами.
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