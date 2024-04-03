Энтомолог Марьинский предупредил москвичей о появлении комаров в мае

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Сезон комаров может стартовать в столице в мае. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Обычно первая волна комаров появляется где-то в мае. Если очень тепло, то в начале месяца. Если будет похолоднее, с заморозками, то ближе к концу мая – началу июня. Так что все зависит исключительно от погоды", – пояснил эксперт.

Марьинский добавил, что некоторые виды комаров зимуют на стадии взрослых насекомых. Речь идет только про самок, поскольку самцы погибают с наступлением холодов. Однако большинство комаров все же переживают зиму на стадии яиц.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Когда тает снег, появляются крупные весенние лужи. Они немного прогреваются, и там начинают развиваться отложенные еще осенью яйца комаров. Чем выше температура воды, тем быстрее идет этот процесс.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что после зимнего сезона в городе уже проснулись божьи коровки, жужелицы и мухи. Кроме того, были замечены пауки-волки, а также такие виды бабочек, как лимонницы, крапивницы и многоцветницы черно-желтые. Вместе с тем снежные блохи, которых видели жители Подмосковья, в Москве не обнаружены.

