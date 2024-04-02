Специалисты не обнаружили снежных блох на территории Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Снежных блох не обнаружили в Москве специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин рассказал Москве 24.

"С наступлением теплой погоды в Москве просыпаются многие представители животного мира. Например, из беспозвоночных уже выявлены многоцветницы черно-желтые, крапивницы, лимонницы, жужелицы, божьи коровки, мухи, пауки-волки", – отметил специалист.

Кунафин подчеркнул, что всплеска популяции каких-либо видов насекомых в настоящее время не ожидается.

Ранее в подмосковном Минэкологии заявили, что жители Московской области начали замечать скопления мелких черных членистоногих на снегу. Там объяснили, что глетчерные блохи появляются весной, во время оттепели. Опасности для человека, животных и растений они не несут.