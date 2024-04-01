Жители столичного региона заметили снежных блох

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Жители Подмосковья начали замечать большие скопления мелких черных членистоногих на снегу. Снежных блох нашли во многих городских округах области, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.

"Глетчерная блоха – членистоногое из класса ногохвосток (коллембол). Весной, когда температура на улице повышается, но не доходит до отметки 12 градусов, эти крошечные создания образуют большие скопления на снегу", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сами насекомые не достигают и 2 миллиметров в длину, однако их хорошо видно, когда они собираются вместе. В одном таком кластере, по словам Фирсова, может быть несколько тысяч ногохвосток. Опасности для человека, животных и растений они не несут. Большое количество насекомых в ведомстве объяснили оттепелью.

"В отличие от кровопийц питаются ногохвостки растительными остатками и крионитом, активны в период оттепели, когда температура за окном держится на отметке от 5 градусов мороза до 11 градусов тепла", – уточнил он.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, постоянный снежный покров на территории Москвы должен сойти к 4 апреля. По данным на 31 марта, высота снега на опорной метеостанции на ВДНХ достигла 8 сантиметров, аналогичный показатель на станции у МГУ составляет всего 1 сантиметр.



При этом сугробы сошли уже в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире.