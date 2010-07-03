ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

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Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей российских граждан, сообщает "Коммерсант".

Как уточнил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа в письме с замечаниями к законопроекту, обработка данных в рамках единой инфраструктуры повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

Он пояснил, что проект не соотносится с принципами действующего закона "О персональных данных", поскольку не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме.

Также Беседа отметил, что в законопроекте так и не учли замечания, направленные ФСБ еще 24 июля, в связи с чем он нуждается в доработке.

Законопроект о цифровом профиле внесли в Госдуму еще 5 июля. Он представляет собой поправки к законам "Об информации", "О персональных данных", "О связи" и "Об основах охраны здоровья граждан" в части уточнения процедур идентификации и аутентификации.

Поправки предлагают свести воедино все имеющиеся в ведомствах данные о каждом гражданине на единой платформе. Цифровые профили россиян будут обновлять органы государственной власти и местного самоуправления.

Комитет Госдумы по федеральному устройству также высказал свои замечания к законопроекту. Во-первых, в комитете заявили о необходимости проработать системы защиты персональных данных, чтобы не допустить их утечки и использования вопреки интересам граждан. Во-вторых, там предупредили о значительных бюджетных расходах на инициативу.

В связи с этим комитет предложил отложить рассмотрение законопроекта до 31 марта 2020 года, когда закончится эксперимент по формированию и апробации тестовой инфраструктуры цифрового профиля.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев отметил, что до сих пор нигде в мире, даже в Китае, нет централизации всей информации. По его словам, это крайне опасно, о чем и пишет ФСБ.

Согласился с замечаниями ФСБ и главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

"Непонятно, каким образом будут интегрироваться воедино данные из разных ведомств, кто будет нести за это ответственность. Как будет цифровой профиль взаимодействовать с системой электронных паспортов, которую готовит МВД, и нужны ли эти две системы одновременно? Плюс продолжающиеся дебаты с цифровой подписью. Все эти кусочки не складываются в один пазл, нужно брать паузу, пересматривать все тексты", – подчеркнул он.

В феврале 2019 года были утверждены правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных. Проверки проводятся в отношении деятельности операторов (их документов, локальных актов и информационных систем) на предмет соответствия Федеральному закону "О персональных данных".

О необходимости изменить закон о персональных данных ранее заявлял замминистра связи Алексей Волин. По его словам, в нынешнем виде законодательство затрудняет развитие некоторых сфер. Приостановлена работа над инфокоммуникационным кодексом.

