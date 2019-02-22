Персональные данные россиян взяли под госконтроль

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В России утвердили правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных. Постановление вступит в силу с 23 февраля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

В сообщении ведомства отмечается, что проверки проводятся в отношении деятельности операторов (их документов, локальных актов и информационных систем) на предмет соответствия Федеральному закону "О персональных данных". Кроме того, сотрудниками Роскомнадзора устанавливается, были ли приняты меры по устранению выявленных нарушений. Уточняется, что, как и ранее, основная периодичность плановых проверок составляет три года.

Новыми основаниями для проведения внеплановых проверок стали обращения граждан с подтвержденными фактами нарушения их прав, а также нарушения, выявленные сотрудниками Роскомнадзора. Их проведение будет осуществляться после согласования с органами прокуратуры.

Ранее сообщалось, что порядка 74% пользователей во всем мире не против раскрывать свои персональные данные. Взамен они хотят получить ощутимые преимущества вроде безопасности и удобства интернет-торговли. Большинство опрошенных убеждены, что предоставляемые ими данные повышают доверие при взаимодействии в Сети. Опрос также показал, что почти 80% потребителей больше доверяют организации, если она прозрачна в отношении использования их персональных данных.

В конце января сервис "Сбербанк.Онлайн" обязали передавать ФСБ данные пользователей. Роскомнадзор внес мессенджер приложения в реестр организаторов распространения информации.

Кроме того, в ноябре 2018 года правительство РФ подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Согласно им, приложения сможет использовать только тот человек, на чье имя оформлен номер телефона. Постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.