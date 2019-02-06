Раскрывать данные готовы 74% пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 74% пользователей во всем мире не против раскрывать свои персональные данные. Взамен они хотят получить ощутимые преимущества вроде безопасности и удобства интернет-торговли.

В исследовании компании Experian, основанном на данных опроса более 10 тысяч потребителей, сказано, что ради безопасности и удобства интернет-торговли потребителей готовы предоставлять больше персональных данных компаниям, с которыми они взаимодействуют онлайн.

Большинство опрошенных убеждены, что предоставляемые ими данные повышают доверие при взаимодействии в Сети.

Опрос также показал, что почти 80% потребителей больше доверяют организации, если она прозрачна в отношении использования их персональных данных.

Как отметил вице-президент Experian Стив Палли, у покупателей есть все основания полагать, что их ожидания от раскрытия данных оправданы.

В конце января сервис "Сбербанк.Онлайн" обязали передавать ФСБ данные пользователей. Роскомнадзор внес мессенджер приложения в реестр организаторов распространения информации.