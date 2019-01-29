"Сбербанк.Онлайн" обязали передавать ФСБ данные пользователей

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Роскомнадзор внес мессенджер приложения "Сбербанк Онлайн" и сервис онлайн-карт 2GIS в реестр организаторов распространения информации. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Это происходит по требованию госорганов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность", – пояснил Ампелонский. Он отметил, что пользователи "Сбербанк Онлайн" могут обмениваться текстовыми и аудиосообщениями, фото и видео, а также графическими изображениями в режиме реального времени, По этой причине мессенджер внесли в реестр Роскомнадзора. Кроме того, напомнил Ампелонский, организаторы распространения информации обязаны выполнять требования закона независимо от того, числятся они в реестре или нет.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предписывает организаторам распространения информации в Сети хранить данные о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, текстов, изображений и видео пользователей. Сообщения они обязаны хранить до шести месяцев, а информацию о самих пользователях – в течение одного года.

Кроме того, в ноябре 2018 года правительство РФ подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Согласно им, приложения сможет использовать только тот человек, на чье имя оформлен номер телефона. Постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.