Цифровой профиль облегчит получение госуслуг для россиян

Электронное удостоверение личности позволит россиянам быстрее и легче получать услуги госструктур. Такое заявление сделала вице-президент Компании развития общественных связей Ксения Трифонова, передает РИА Новости.
По словам эксперта, переход на систему электронных профилей диктуется временем и является частью общей картины цифровизации экономики и инфраструктуры в России.
В качестве примера Трифонова привела давно известный факт, как рекрутеры компаний для того, чтобы составить наиболее полное представление о кандидате, используют данные из соцсетей.
Точно так же быстрый доступ к полной и верифицированной информации о гражданине ускорит предоставление ему той или иной госуслуги, а бегать с бумажками из инстанции в инстанцию придется реже. К тому же в настоящее время многие сведения и так уже оцифрованы и доступны удаленно, добавила Трифонова.
Во вторник совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представил законопроект об электронном удостоверении личности гражданина.
По словам авторов документа, инфраструктура цифрового профиля создаст возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством "единого окна".
Гражданам сервис позволить узнать, каким госинфосистемам они давали согласие на обработку персональных данных, а также даст возможность отзывать это согласие.
Профиль будет самостоятельно предлагать услуги, которые полагаются владельцу по закону. Люди смогут получить льготы и налоговые вычеты, включая те, о которых они не знали.
Кроме того, прорабатывается возможность подтверждения хранящихся в профиле сведений при отсутствии на руках самих документов, например, водительских прав или СНИЛС.
Ранее сообщалось, что россияне переходят с бумажных свидетельств обязательного пенсионного страхования на электронные. В Пенсионном фонде России заявили, что этот процесс будет постепенным и займет несколько месяцев.
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