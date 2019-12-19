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Общество

10:35

Роналду пожаловался на проблемы с коленом

общество спорт

Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto via

Португальский нападающий ФК "Ювентус" Криштиану Роналду пожаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии, где его команда сразилась с "Сампдорией", Роналду играл с травмой, однако смог забить победный мяч в ворота противника. В итоге встреча закончилась со счетом 2:1.

"У меня были проблемы с коленом в течение месяца, но теперь это прошло, и я чувствую себя хорошо физически", – рассказал футболист.

Ранее Криштиану Роналду стал автором 55-го хет-трика в карьере. Тогда сборная Португалии одержала крупную победу над командой Литвы, сыграв 6:0 в домашнем матче отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года.

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