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Спорт

17:37

Футболисты "Ювентуса" недовольны поведением Роналду

спорт

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Футболисты туринского "Ювентуса" ждут извинений от Криштиану Роналду за его поведение в матче чемпионата Италии, сообщает "Газета.ру".

Игроки недовольны реакцией нападающего на замену в матче против "Милана" (1:1). Уходя с поля на 55-й минуте, Роналду не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри, сразу отправился в раздевалку и покинул стадион еще до окончания игры.

Руководство команды не стало принимать никакие санкции в отношении португальца, однако призвало его агента Жорже Мендеша провести с футболистом беседу на этот счет.

Ранее в Москве выставили на продажу подписанную Роналду футболку. Ее оценили в 110 тысяч рублей. По словам продавца футболки, он получил ее от своего друга.

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