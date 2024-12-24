Актриса Асмус сообщила о приостановке съемок из-за травмы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Команда сериала "Склиф" приостановила съемочный процесс из-за травмы, которую получила актриса Кристина Асмус. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Команда, абсолютные безумцы, я так скучаю и хочу уже на площадку!" – поделилась Асмус.

Отмечается, что съемки сериала планируют возобновить в конце января, когда актриса восстановится после операции.

Асмус перенесла экстренную операцию после травмы ноги, из-за которой она попала в больницу. Актриса поделилась, что во время хирургического вмешательства врачи обнаружили в правом колене, помимо разрыва передней крестообразной связки, разрыв мениска. В результате операция длилась около 4 часов.

Кроме того, Асмус заявила, что медики взяли пробу из левой ноги, которая тоже болит и зашита. По ее словам, на восстановление ей понадобится 3–4 недели.