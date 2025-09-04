Mundo: премьер Испании Санчес не смог прилететь на встречу "коалиции желающих"

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прилететь в Париж на встречу "коалиции желающих", сообщила газета Mundo.

"Самолет, на котором председатель правительства направлялся в Париж на встречу коалиции, проходящую в четверг (4 сентября. – Прим. ред.), столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид", – говорится в материале.

Журналисты уточнили, что в связи с этим Санчес оказался вынужден участвовать во встрече дистанционно.

Ранее "коалиция желающих" указала в своем коммюнике, что она готова направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. Комментируя подобные намерения западных стран, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва не приемлет ввод войск НАТО на Украину под видом миротворцев.

При этом СМИ писали, что "коалиция желающих" оказалась в тупике при обсуждении возможной отправки войск на Украину из-за отсутствия четкой позиции США по данному вопросу. Один из немецких дипломатов заявил, что положение участников коалиции напоминает "змею, кусающую свой хвост".

При этом президент США Дональд Трамп заверял, что американских военных на украинской территории не будет, пока он остается на посту главы государства.

