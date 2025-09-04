RT: Уиткофф покинул совещание с европейскими политиками через 20 минут

Фото: AP Photo/Ludovic Marin

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" с европейскими политиками через 20 минут после ее начала, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, Уиткофф планировал вернуться, когда европейцы будут звонить американскому лидеру Дональду Трампу.

В Париже 4 сентября прошла встреча членов "коалиции желающих". Участие в ней принимали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры. При этом, как писали СМИ, испанский премьер Педро Санчес не смог прилететь на мероприятие.

Кроме того, в этот день прошли переговоры Уиткоффа и Зеленского. Представитель украинского лидера Сергей Никифоров не стал раскрывать детали разговора.