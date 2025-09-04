Зеленский и Уиткофф провели переговоры в Париже

Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа прошла в Париже. Об этом сообщил представитель украинского лидера Сергей Никифоров.

"По состоянию на данный момент она уже завершилась", – цитирует его ТАСС.

Никифоров не стал раскрывать детали переговоров, однако до этого украинские СМИ писали, что встреча стала продолжением той, которая прошла 18 августа в Вашингтоне.

Кроме того, в Париже Уиткофф встретился с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. В рамках переговоров они обсудили реализацию гарантий безопасности.

В Париже 4 сентября прошла встреча членов "коалиции желающих". Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участие в ней примут Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер и другие европейские лидеры. При этом, по данным СМИ, премьер-министр Испании Педро Санчес не смог прилететь на встречу.

Журналисты также писали, что "коалиция желающих" оказалась в тупике при обсуждении возможной отправки войск на Украину из-за отсутствия четкой позиции США по данному вопросу. Один из немецких дипломатов охарактеризовал положение участников организации как "змеи, кусающей свой хвост".

