Депутат Никонов: встречу Путина и Зеленского с легкостью организуют в Москве

Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры по урегулированию конфликта в Москву. Ранее личной встречи президентов требовали в США и Европе. Возможно ли это – в материале Москвы 24.

"Пусть приезжает"

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин пригласил лидера Украины Владимира Зеленского в Москву во время подведения итогов поездки в Китай 3 сентября. Президент подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, "если он хорошо подготовлен и будет вести к возможным позитивным результатам".



Владимир Путин президент РФ Дональдпопросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится.

Ранее о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Москве рассказали западные СМИ. В частности, по данным агентства France Presse, такое предложение российский лидер сделал во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 августа. Зеленский на это ответил отказом, сообщил источник.



В то же время Путин снова обозначил проблему легитимности властей в Киеве. Российский лидер сослался на конституцию Украины, согласно которой после пятилетнего срока полномочия президента не пролонгируются ни при каких обстоятельствах.

"Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего", – подчеркнул Путин.

При этом украинским властям нужно организовать референдум по территориям, однако его тоже нельзя проводить в условиях военного положения, обратил внимание президент.

"Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано – надо идти на выборы. И этот процесс будет длиться бесконечно", – считает российский лидер.

Более того, результаты выборов должны быть закреплены заключением конституционного суда, но его председателя "охрана перестала пускать на рабочее место". Плюс ко всему за последние годы истекли полномочия некоторых членов конституционного суда, из-за чего нет кворума для принятия решений, указал Путин.

"Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи", – добавил президент РФ.

При этом Путин заявил, что согласен повысить уровень представителей на переговорах с Украиной. По словам российского лидера, в целом "свет в конце тоннеля" по урегулированию ситуации есть. В то же время в случае срыва мирных инициатив РФ готова решать поставленные задачи вооруженным путем, отметил президент.



Владимир Путин президент РФ То, что мы видим: онпытается "затыкать дыры", что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными.

Также Путин сослался на оценки российских и западных аналитиков, согласно которым резервы ВСУ продолжают истощаться. На сегодняшний день боеготовые подразделения противника укомплектованы максимум на 47–48%, из-за чего противник находится "у самой критической черты", добавил президент РФ.

"Они (украинские власти. – Прим. ред.) не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", – подчеркнул Путин.

"Они еще не готовы к этому"

Организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Москве можно с легкостью, заявил "Газете.ру" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Пусть (Зеленский) сначала согласится. Все остальное легко согласовать на уровне служб протокола", – подчеркнул депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости отметил, что в положении Зеленского он должен сам проявлять инициативу и ехать в Москву "на тех условиях, что будут ему предложены".

"Не хочет – пусть от него этого добиваются Соединенные Штаты", – сказал парламентарий.





Алексей Журавлев первый зампред комитета Госдумы по обороне Пусть приезжает, договаривается, никто не против. Не приедет, продолжим СВО, и, на мой взгляд, именно так и произойдет.

В Киеве от встречи в российской столице официально отказались. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал подобное предложение "заведомо неприемлемым" и опубликовал список тех мест, где, по мнению администрации Зеленского, можно провести переговоры.

"Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России. Это Австрия, Святой Престол (Ватикан. – Прим. ред.), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече", – заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом президент США Дональд Трамп, в целом комментируя телеканалу CBS News переговорный процесс, признал, что Москва и Киев еще не близки к соглашению.

"Что-то должно произойти, но они (Путин и Зеленский. – Прим. ред.) еще не готовы к этому. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать (добиться соглашения. – Прим. ред.)", – указал Трамп.

В свою очередь, сам Зеленский 3 сентября в очередной раз публично отказался выводить подразделения ВСУ с Донбасса. По его словам, дело не только в конституции страны, которая не позволяет ему принять такое решение.





Владимир Зеленский президент Украины Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать такие подарки.

При этом параллельно Зеленский пытается добиться усиления военной помощи от западных союзников, однако так называемая коалиция желающих, по словам лидера Украины, выглядит пока лишь "теоретической". А президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Зеленским 3 сентября объявил о готовности дать Киеву гарантии безопасности, но только после подписания мирного соглашения.

Также Украина и ее союзники продолжают обсуждение ввода западного военного контингента в страну. По данным собеседников издания Financial Times, большинство участников "коалиции желающих" пока не определились в этом вопросе. В то же время источники Washington Post сообщили, что Европа обсуждает размещение "демонстративных войск" вдали от линии фронта в качестве "сдерживающего фактора" и помощи в восстановлении ВСУ. Российская же сторона не раз заявляла о неприемлемости западного военного контингента на Украине.

