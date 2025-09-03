Путин не стал давать прогнозы о ходе спецоперации

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай не стал давать прогнозы о ходе спецоперации.

Президент обратил внимание, что боевые действия являются сложной и жестокой темой, прогнозировать которую нецелесообразно. При этом он указал, что наступление российской армии в зонах спецоперации происходит в разных темпах, однако все бойцы РФ проводят успешную работу.

"То, что мы видим: он (противник. – Прим. ред.) пытается "затыкать дыры", что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", – заявил глава РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько изменилась обстановка в зоне СВО, Путин напомнил, что России нельзя расслабляться. Речь в том числе идет о подготовке резерва для совершения акций "более-менее масштабного характера", подчеркнул он.

Также президент России отметил, что, по оценкам Москвы и западных экспертов, резерв Вооруженных сил Украины становится все меньше. Он уточнил, что боеготовые подразделения армии противника укомплектованы максимум на 47–48%, что можно считать критической чертой ситуации.

"Они (украинские власти. – Прим. ред.) не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", – добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что российские солдаты, находящиеся в зоне СВО, хотят, чтобы РФ достигла всех поставленных в начале операции целей. Наилучшим способом завершения конфликта Путин назвал мирное урегулирование. Остальные задачи, уточнил российский лидер, имеют второстепенное значение.

Также президент заявил, что ситуация изменилась после событий 2022 года. Тогда Россия отвела войска от Киева по призыву коллег из европейских и западных стран.

"Нам сказали, почти дословно, следующее: "Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам", – подчеркнул он.

Помимо этого, Путин заявил, что Россия никогда не ставила вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории. Он напомнил, что каждая страна может самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, но Киев не должен делать это за счет другого государства.

Также российский лидер указал, что РФ борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке, а также за право на жизнь в рамках их собственной культуры и традиций, переданных из поколения в поколение.