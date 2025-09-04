Захарова: Россия не будет обсуждать интервенцию иностранных военных на Украину

Форма поиска по сайту

04 сентября, 05:55

Политика
Россия не будет обсуждать интервенцию иностранных военных на Украину – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия не собирается ни в каком формате обсуждать идеи об интервенции иностранных военных на Украину. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дипломат подчеркнула, что для Москвы в корне неприемлема идея об отправке иностранных войск Киеву. По ее словам, всякая интервенция со стороны западных стран подрывает безопасность на Украине.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза есть "довольно четкий" план отправки войск на Украину. Она отметила, что Европа достигла необходимого соглашения с США. Еврокомиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине посредством отправки военных в страну. Он добавил, что каких-либо конкретных планов относительно развертывания войск нет.

политика

