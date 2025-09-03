Форма поиска по сайту

03 сентября, 20:22

Политика

Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска из Донбасса

Фото: AP Photo/Yevhen Titov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет выводить войска из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, украинский лидер объяснил, что Донбасс является "очень мощной" частью линии обороны, и подчеркнул, что не будет делать "такие подарки".

Кроме того, Зеленский отметил, что отказаться от Донбасса Украине не позволяет конституция страны.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке сильных мер давления на Россию и анонсировал визиты в Данию и Францию. Он также отметил, что вечером 3 сентября стороны пообщаются во Франции в двустороннем формате для координации усилий.

