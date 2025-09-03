Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Президент Украины Владимир Зеленский планировал втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, заявил экс-лидер страны Анджей Дуда. Его слова приводит Do Rzeczy.

Политик ответил на вопрос журналиста о том, что Зеленский давил на Польшу, чтобы страна признала, что упавшая на ее территорию ракета 15 ноября 2022 года якобы прилетела из России.

Дуда отметил, что воспринял это как попытку втянуть Польшу в конфликт. По его словам, украинская сторона пыталась сделать это "с самого начала".

"Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня", – подчеркнул экс-президент.

Ранее Дуда сообщил, что Зеленский до разговора с ним не знал о Волынской резне. По словам политика, украинский лидер признался, что "никогда не слышал об убийствах поляков", поскольку ему об этом не рассказывали в школе.

Экс-президент выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Украины об этих трагических событиях. Он предположил, что украинским детям и молодежи вряд ли рассказывают об этом в учебных заведениях.

