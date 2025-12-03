МИД Финляндии получил ноту России о прекращении части энергосоглашения

Фото: ТАСС/АР/Sergei Grits

Финляндия получила ноту России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения между странами по ГЭС на реке Вуокса, передает издание Yle.

"Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России, в которой она сообщает о прекращении действия двух статей соглашения по ГЭС на Вуоксе", – сказано в СМИ.

В начале ноября стало известно, что Россия прекратит действие статей Соглашения между правительством СССР и кабмином Финляндии, касающихся использования реки Вуокса. Речь идет об отрезке, который ограничен Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра. Соглашение было подписано в Хельсинки в 1972 году.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией.

