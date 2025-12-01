Столичный СК попросит суд арестовать обвиняемого в избиении знакомого до смерти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление Следственного комитета попросит суд заключить под стражу мужчину, до смерти избившего своего знакомого на юго-западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября в подъезде жилого дома на улице Генерала Тюленева. В ходе конфликта фигурант избил своего знакомого, который скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители задержали мужчину. Фигуранту предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России ( "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Следователи допросили свидетелей происшествия и назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую.

Ранее на юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти в квартире дома на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, ранения пострадавшему нанес его знакомый.

По данному факту организована проверка, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.