Депутат опроверг запрет на посуточную аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не запрещает посуточную аренду квартир, сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, документ лишь приводит нормативные акты в соответствие с законом о хостелах, вступившим в силу с 1 октября.

"Трактовать этот документ как запрет посуточной аренды квартир нельзя, эти гражданско-правовые отношения не имеют отношения к гостиничным услугам", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе, поскольку это свобода распоряжения имуществом.

Что касается гостиничных услуг, то они предполагают соответствующий перечень требований. В частности, белье, уборку и обязательную регистрацию гостей в ФМС, пояснил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями. Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания гостиночных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности.

Многие СМИ в связи с этим сообщили, что это повлечет за собой запрет посуточной аренды квартир.