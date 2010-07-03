Медведев запретил посуточную аренду квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания гостиночных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законом "О свободе совести и религиозных объединениях").

Жилые помещения по-прежнему можно будет заниматься профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельностью. Законом устанавливается норма, указывающая, что занятия не должны мешать другим гражданам.

Ранее стало известно, что жители Москвы в последнее время пользуются схемой trade-in для покупки нового жилья. Такой механизм приобретения квартир составляет 20 процентов сделок на рынке новостроек.

