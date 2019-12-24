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Москва 24

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Экономика

11:31

В Совфеде поддержали отмену НДФЛ для малоимущих

власть экономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, у кого зарплата минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Она отметила, что эта тема сейчас активно обсуждается.

"Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерии взять, что те, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей. Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Соответствующее письмо он направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

Парламентарий считает, что медицинские работники не могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки из-за большого количества бюрократических процедур, которые необходимо пройти для получения субсидий и льгот.

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