В Госдуме предложили освободить сельских врачей от уплаты НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Соответствующее письмо он направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает RT.

Парламентарий считает, что медицинские работники не могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки из-за большого количества бюрократических процедур, которые необходимо пройти для получения субсидий и льгот.

"Считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей", – подчеркнул в обращении Власов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России был отмечен небольшой прирост числа врачей. При этом в 54 регионах страны их число сократилось. Самая негативная динамика фиксировалась в Бурятии (число врачей сократилось на 59%). Далее следует Новосибирская область (-58%). В пятерку регионов с отрицательной динамикой вошли Томская и Кемеровская области, а также Якутия.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отток специалистов в некоторых регионах связан с переездом врачей в соседние области, где зарплата выше.

