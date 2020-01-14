Реальные зарплаты россиян вырастут на 2,3% в 2020 году

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В России в 2020 году прогнозируется рост реальной зарплаты на 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы граждан вырастут на 1,5%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель – значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников", – сказал он.

Как уточняется, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3% фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, которые не вошли в майский указ.

Зарплаты сотрудников бюджетных, казенных и автономных учреждений Москвы с 1 января проиндексированы на 5,6%. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Как уточняется, индексация коснулась только окладов и ставок зарплат работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня.

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает низкие зарплаты и пенсии преградой на пути к увеличению ВВП в России. По его словам, пенсия в стране сейчас находится на уровне примерно 200 долларов, а у некоторых меньше. Среднюю зарплату Агаларов также назвал низкой.

Он полагает, что без увеличения доходов населения нельзя нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.