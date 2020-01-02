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Общество

02 января, 19:55

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии в России

общество экономика

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает низкие зарплаты и пенсии преградой на пути к увеличению ВВП в России, сообщает Forbes.

По его словам, пенсия в стране сейчас находится на уровне примерно в 200 долларов, а у некоторых меньше. Среднюю зарплату Агаларов он также назвал низкой.

Он полагает, что без увеличения доходов населения нельзя нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.

Во вторую очередь Агаларов отметил хорошее налоговое администрирование: собираемость налогов растет, хотя сами они достаточно высоки. Если раньше их рост компенсировался возможностью частично избежать уплаты, то сейчас это почти невозможно.

Первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов со средней по стране. Он заявил, что это станет хорошим новогодним подарком для россиян.

А гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин объяснил, почему работодатели в России готовы платить мужчинам больше, чем женщинам. Разница может быть связана с тем, что в этот показатель закладывалась средняя зарплата руководителей, среди которых мужчин гораздо больше, подчеркнул он.

Кроме того, в отраслях, где работа связана с высокими физическими нагрузками и неблагоприятными условиями труда, мужчины чаще занимают ключевые должности. Женщины в таких случаях выполняют административные функции, добавил Платыгин.

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