Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:16

Глава ВНИИ труда назвал причину разницы в зарплатах мужчин и женщин в России

экономика общество

Фото: depositphotos/.shock

Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал, почему работодатели в России готовы платить мужчинам больше, чем женщинам. Об этом сообщает портал News.ru.

По его словам, средняя заработная плата у мужчин во всех сферах экономики действительно превышает среднюю зарплату у женщин. При этом следует учитывать, что речь идет о среднем показателе, который оценивает ситуацию по отраслям в целом.

Разница может объясняться тем, что в этот показатель закладывалась средняя зарплата руководителей, среди которых мужчин гораздо больше, подчеркнул Платыгин.

Кроме того, в отраслях, где работа связана с высокими физическими нагрузками и неблагоприятными условиями труда, мужчины чаще всего занимают ключевые должности. Женщины в таких случаях выполняют административные функции.

"Но я не стал бы утверждать, что на одной и той же должности за один и тот же функционал работодатель готов платить мужчинам больше, чем женщинам. Безусловно, многое зависит от работодателя, его личных предпочтений", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что первое место в списке самых востребованных профессий в России заняли продавцы-кассиры. На втором месте в списке оказались повара, на третьем – педагоги профобучения и профобразования.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика