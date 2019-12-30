Глава ВНИИ труда назвал причину разницы в зарплатах мужчин и женщин в России

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Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин рассказал, почему работодатели в России готовы платить мужчинам больше, чем женщинам. Об этом сообщает портал News.ru.

По его словам, средняя заработная плата у мужчин во всех сферах экономики действительно превышает среднюю зарплату у женщин. При этом следует учитывать, что речь идет о среднем показателе, который оценивает ситуацию по отраслям в целом.

Разница может объясняться тем, что в этот показатель закладывалась средняя зарплата руководителей, среди которых мужчин гораздо больше, подчеркнул Платыгин.

Кроме того, в отраслях, где работа связана с высокими физическими нагрузками и неблагоприятными условиями труда, мужчины чаще всего занимают ключевые должности. Женщины в таких случаях выполняют административные функции.

"Но я не стал бы утверждать, что на одной и той же должности за один и тот же функционал работодатель готов платить мужчинам больше, чем женщинам. Безусловно, многое зависит от работодателя, его личных предпочтений", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что первое место в списке самых востребованных профессий в России заняли продавцы-кассиры. На втором месте в списке оказались повара, на третьем – педагоги профобучения и профобразования.

