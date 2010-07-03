Четверть российских компаний повысит сотрудникам зарплаты

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Повышение зарплат своим сотрудникам на 2020 год запланировали 25% российских компаний, сообщает РБК. Точно не будут повышать зарплаты 35%.
Таковы результаты опроса среди руководителей и представителей различных компаний, проведенного сервисом поиска персонала.
Число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло – годом ранее таких было 18%. Тех же, кто решил сэкономить, стало меньше – было 56%.
Как считает замгендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков, эта позитивная динамика лишний раз показывает конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры.
По его словам, многие работодатели поняли, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала.
Ранее сообщалось, что в 11 субъектах России как минимум каждый десятый работник получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц. Лидером по данным показателям в текущем году считается Чукотка, где более 32% работников получают 100 тысяч рублей в месяц. За ним идет Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). На третьей строчке расположилась Москва с результатом 27,4%. В десятку городов также вошли Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область, Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Мурманская область.
Кроме того, были названы самые высокооплачиваемые вакансии. К таким отнесли должность Senior IOS developer/ведущего IOS-разработчика. Такому специалисту предлагают заработную плату в размере 300 тысяч рублей в месяц.
Второе место занимает разработчик интеграционных решений. Соискателям предлагают 230 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказался директор по управлению персоналом в IT с доходом 200 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии предлагают в столице.
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