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Общество

11:03

Более четверти россиян боятся увольнения

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более четверти (26%) россиян считают, что для них существует угроза увольнения работодателем, сообщает газета "Известия".

Согласно исследованию HeadHunter, это на 2% больше, чем в прошлом квартале, и на 1% – если сравнивать с ситуацией год назад.

В опросе участвовали 20,5 тысячи россиян. В ходе исследования специалисты установили так называемый индекс самочувствия соискателей, а опасения потерять место являются маркером ощущения стабильности.

Больше всего боятся быть уволенными сотрудники банков, а также те, кто работает в сфере безопасности. Кроме того, потерять место опасаются работники сферы инвестиций (0,18%), управленцы (0,19%), транспортники (0,23%) и те, кто занимается продажами и закупками (по 0,22%).

Уверены в том, что работу не потеряют 33% опрошенных, а 30% полагают, что этого, скорее, не произойдет. Затруднились ответить 10% респондентов.

Росстат ранее сообщил, что в российских компаниях число открытых вакансий превысило показатель 1,1 миллиона по итогам второго квартала текущего года. Таким образом, был побит рекорд трехлетней давности. Отмечается, что это произошло по причине уменьшения экономически активного населения, а также в связи с развитием новых проектов.

Больше всего вакансий в Москве (170 тысяч). В Подмосковье ищут 79 тысяч сотрудников. На третьем месте оказался Санкт-Петербург (69 тысяч).

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