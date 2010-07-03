"Марафон моей карьеры" пройдет в столице в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в центре "Моя карьера" состоится профессиональный марафон. Тренинги, лекции и мастер-классы будут проходить 16, 18, 19 и 20 декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам расскажут, как развивать навыки, оценивать профессиональные и личностные качества. Участники марафона составят план действий для достижения целей. Психологи проконсультируют и научат управлять своими эмоциями. Также участники узнают, как уберечься от профессионального выгорания.

Каждый день марафона посветят определенной категории граждан. 16 декабря программа будет предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров, 18 декабря – для молодежи, 19 декабря в центр "Моя карьера" приглашают мам с детьми, а 20 декабря – людей старшего возраста.

Более подробное расписание можно посмотреть на mos.ru.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.