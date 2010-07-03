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Общество

07 декабря, 23:58

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию

общество образование

Фото: ТАСС/ВЕДОМОСТИ/Максим Стулов

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.

Документ предлагает три схемы обучения. Первая подразумевает обучение по направлению от службы занятости. Во втором случае учеба будет идти по направлению работодателей. Третий вариант – обучение с использованием инфраструктуры Союза Worldskills Russia.

В первом и третьем случае расходы организации может компенсировать бюджет. Стипендия же "выплачивается незанятым гражданам, ищущим работу, не получающим стипендию по государственному пенсионному обеспечению". До конца 2024 года по таким схемам собираются обучить более 450 тысяч человек.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов идею поддержал.

"Неоднократно подчеркивалось, что сегодня новая парадигма получения образования. Не то, что было раньше. Сегодня очень многие склоняются к тому, что надо всю жизнь учиться. И то, что государство стимулирует, – это хорошо", – передает его слова RT.

По мнению депутата, хотя выплаты будут небольшими, сам факт их наличия можно оценить положительно. "Такое решение расцениваю позитивно, но при этом надо стипендию повышать", – резюмировал парламентарий.

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