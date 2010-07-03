В России зафиксировано рекордное число вакансий

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Росстат сообщил, что в российских компаниях число открытых вакансий превысило показатель 1,1 миллиона по итогам второго квартала текущего года. Таким образом, был побит рекорд трехлетней давности, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что это произошло по причине уменьшения экономически активного населения, а также в связи с развитием новых проектов.

Как пишет издание, спрос на кадры может простимулировать и увеличение зарплат.

Больше всего вакансий на сегодняшний день в Москве (170 тысяч). В Подмосковье ищут 79 тысяч сотрудников. На третьем месте оказался Санкт-Петербург (69 тысяч).

Ранее российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг из 50 лучших работодателей страны, лидером которого стала компания "Норникель". На втором месте оказалась золотодобывающая компания "Полюс" (60,81 балла), на третьем месте – "Газпромбанк" (60,45 балла), на четвертом – "Яндекс" (58,15 балла). Пятерку лидеров рейтинга замыкает компания Polymetal (55,71 балла).

Ранее в министерстве труда и социальной защиты выяснили, что самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. За такую работу в стране предлагают зарплату 430 тысяч рублей в месяц.

