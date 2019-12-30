Депутатам предложили уравнять свои зарплаты со средней по России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов со средней заработной платой по стране в качестве новогоднего подарка россиянам.

"Давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для государственных служащих.

По его мнению, чиновники часто публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии, которые негативно отражаются на имидже и авторитете государственной власти.

В свою очередь Олег Нилов посчитал эту идею "предновогодним хайпом", поскольку депутаты должны думать не о моральном и этическом климате вокруг них, а о достатке на столе своих избирателей.

