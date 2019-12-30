Правила поведения на корпоративах предложили ввести для чиновников

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Премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложили ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

С такой инициативой обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости. В своем обращении он указал, что чиновники после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.

Петров выразил мнение, что такие публикации негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти. Он добавил, что чиновники "вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах". Однако они "не должны забывать, что являются "лицом" государства".

"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных "нравственных" правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий", – говорится в обращении.

Кроме того, депутат попросил рассмотреть вопрос об усилении контроля за расходованием бюджетных средств на подобного рода корпоративы, так как "любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счет бюджета".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выложила на своей странице в Instagram видео, на котором станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.