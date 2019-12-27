Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ударно работаем – ударно отдыхаем!" – отметила Захарова на своей странице в Instagram.



В августе Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019", который проходил в Пятигорске. Дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Она вышла в центр круга в паре с профессиональным танцором.

Ранее МИД РФ предложил пользователям соцсетей сравнить танцы Марии Захаровой и бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. На кадрах Захарова грациозно исполняет "Калинку малинку". На другой стороне экрана Мэй пытается исполнить один из национальных танцев народов Африки.

