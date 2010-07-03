Мария Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019", который проходит в Пятигорске. Видео танца опубликовали в официальном аккаунте российского дипведомства в Twitter.

Отмечается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. Она вышла в центр круга в паре с профессиональным танцором.

🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.



Ранее участники форума "Машук" показали гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку. Робот, которого программировали преподаватели, танцует горский танец.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 2010 года. В этом году стартовал уже десятый по счету форум. По традиции он стал площадкой для открытого диалога и общения молодежи, проживающей на территории Северо-Кавказского федерального округа, с представителями власти, знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами, общественниками.

В рамках форума проходит насыщенная образовательная и культурная программа, а также очная защита проектов, которые разрабатываются участниками.