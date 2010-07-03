Мария Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019", который проходит в Пятигорске. Видео танца опубликовали в официальном аккаунте российского дипведомства в Twitter.
Отмечается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. Она вышла в центр круга в паре с профессиональным танцором.
Ранее участники форума "Машук" показали гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку. Робот, которого программировали преподаватели, танцует горский танец.
Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 2010 года. В этом году стартовал уже десятый по счету форум. По традиции он стал площадкой для открытого диалога и общения молодежи, проживающей на территории Северо-Кавказского федерального округа, с представителями власти, знаменитыми деятелями культуры, именитыми спортсменами, общественниками.
В рамках форума проходит насыщенная образовательная и культурная программа, а также очная защита проектов, которые разрабатываются участниками.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.