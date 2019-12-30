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Москва 24

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Общество

12:23

В Госдуме назвали хайпом идею ввести правила для чиновников на корпоративах

общество власть

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов назвал предновогодним хайпом предложение ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, передает Агентство "Москва".

"Я считаю, что это очередной предновогодний хайп, что в принципе и делают многие депутаты вместо своего основного дела", – заявил парламентарий.

По его словам, депутаты должны думать не о моральном и этическом климате вокруг них, а о достатке на праздничном и на повседневном столе своих избирателей.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.

В своем обращении он указал, что чиновники после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео. Петров выразил мнение, что такие публикации негативно сказываются на имидже и авторитете государственной власти.

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