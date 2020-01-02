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Политика

09:04

Зарплаты сотрудников бюджетных учреждений столицы проиндексированы на 5,6%

власть политика экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зарплаты сотрудников бюджетных, казенных и автономных учреждений Москвы с 1 января проиндексированы на 5,6%. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин в декабре 2019 года, передает Агентство "Москва".

Как уточняется, индексация коснулась только окладов и ставок зарплат работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня.

Кроме того, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%. После индексации размер выплат достигнет 16,5 тысячи в целом.

Специалисты пенсионного фонда обратили внимание на то, что страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров в среднем вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что за 2019 год среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц. При этом последняя индексация года произошла в апреле.

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