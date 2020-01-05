Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

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Большинство российских работодателей планирует повысить зарплату сотрудникам в 2020 году, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.

В частности, пересмотреть зарплату собираются около 80% компаний с российским капиталом и примерно 90% компаний – с иностранным капиталом.

Первые планируют прибавить 10% к текущей зарплате, иностранные работодатели говорят о прибавке в 7%. Причем часть организаций пересмотрит зарплаты уже в январе, а другие – в течение полугодия.

Подобный прогноз сделали эксперты портала "Работа.ру". По их данным, зарплаты в 2020 году вырастут на 7–9%.

Зарплаты сотрудников бюджетных, казенных и автономных учреждений Москвы с 1 января проиндексированы на 5,6%. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Как уточняется, индексация коснулась только окладов и ставок зарплат работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Москвы, на которых не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня.

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает низкие зарплаты и пенсии преградой на пути к увеличению ВВП в России. По его словам, пенсия в стране сейчас находится на уровне примерно в 200 долларов, а у некоторых меньше. Среднюю зарплату Агаларов он также назвал низкой.

Он полагает, что без увеличения доходов населения нельзя нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.