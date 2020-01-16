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Общество

09:23

Аналитики узнали долю планирующих поменять работу россиян

общество

Фото: depositphotos/racorn

Аналитики сервиса "Работа.ру" узнали, что 74% опрошенных ими россиян собираются поменять работу в 2020 году, сообщает RT.

53% планируют уйти на новое место из-за недовольства зарплатой. Почти четверть желающих менять работу хочет попробовать новую работу.

Слишком большой объем работы не нравится 6% респондентов, а 3,5% опрошенных думают уйти из-за плохих отношений с начальством.

13% выбрали вариант "Другое". В него включены такие причины, как неудобный график, смена места жительства, большая удаленность от дома и прочие.

Участниками опроса стали три тысячи россиян старше 18 лет.

В декабре специалисты HeadHunter выяснили, что 26% россиян думают об угрозе увольнения их работодателем. Согласно исследованию, это на 2% больше, чем в прошлом квартале, и на 1% – если сравнивать с ситуацией год назад.

Больше всего боятся быть уволенными сотрудники банков, а также те, кто работает в сфере безопасности. 33% респондентов уверены, что не потеряют работу. 30% считают, что этого, скорее, не случится.

В том же месяце стало известно, что 25% российских компаний запланировали повышение зарплат своим сотрудникам на 2020 год. Однако 35% зарплаты повышать точно не будут.

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