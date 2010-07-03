Юрист рассказал, как защитить себя от увольнения

Фото: depositphotos/sgorin

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, как защитить себя от возможного увольнения. По ее словам, для защиты своих прав и законных интересов работник в праве обратиться в суд или в прокуратуру.

"Как правило, чаще всего работнику предлагают написать заявление по собственному желанию. Далее работник либо соглашается, либо не соглашается. Если нет, то нужно оценивать последствия, которые могут дальше происходить. Работодатель может психологически воздействовать на сотрудника, поэтому важно, насколько работник в этом случае устойчив", – пояснила Яковлева.





Валентина Яковлева юрист и эксперт по трудовому праву Если предлагают уйти по собственному желанию, а ты не хочешь уходить с работы, то нужно продолжать работать, если видишь, что нарушаются права, то иди защищай права в суд, говори об этом. На деле каждый сам принимает решение, как ему комфортнее.

Если речь идет о сокращении штата, то работодатель должен уведомить работника не менее чем за два месяца и предлагать все другие имеющиеся вакансии, которые данный работник мог выполнять с учетом здоровья и квалификации, подчеркнула юрист. "Например, юристу можно предложить должность уборщика, а наоборот уже нельзя, потому что у уборщика вряд ли есть квалификация", – отметила она.

При этом если для работник отказывается уходить или подходящей вакансии нет, то сотруднику при увольнении должны выплатить выходное пособие в размере средней месячной зарплаты.

"Есть также категории людей, которых нельзя увольнять, например матерей с трехлетними детьми или беременных женщин, есть и другие категории", – добавила собеседница Москвы 24.

Ранее один из сервисов по поиску работы провел опрос и выяснил, что 26 процентов россиян опасаются потерять работу. Причем больше всего страх быть уволенными испытывают сотрудники в сфере безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие, менеджеры и занятые в сферах продажи и закупок. А меньше всего этого боятся работники в отрасли науки и образования, добычи сырья и рабочий персонал.

Однако по данным Минтруда, в ближайшие пару месяцев работодатели планируют уволить не более 281 тысячи человек – это 0,4 процента от всей рабочей силы в стране. Наибольший риск потерять работу есть в сферах транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тысячи человек), финансов и банков (20,9 тысячи человек), а также производства электрооборудования (16,7 тысячи человек).

Кроме того, четверть российских компаний в 2020 году запланировали повысить зарплату своим сотрудникам. При этом точно не будут повышать зарплаты 35 процентов организаций. Число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло – годом ранее таких было 18 процентов. Тех же, кто решил сэкономить, стало меньше – было 56 процентов.