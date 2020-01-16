Психолог рассказала, как без стресса сменить работу

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Психолог Наталья Винниченко в разговоре с Москвой 24 рассказала, как без особого стресса сменить работу. Рекомендации эксперт дала в связи с результатами исследования сервиса по трудоустройству и набору сотрудников "Работа.ру". Выяснилось, что 74% опрошенных планируют сменить работу в 2020 году.
"Сменить работу без стресса не получится, но его можно минимизировать и пережить переходный период более комфортно. Период адаптации проходит каждый. Для этого в первую очередь необходимо четкое понимание, зачем и для чего вы меняете работу, есть ли действительно такое желание", – сказала Винниченко.
По словам эксперта, уверенность в себе как в специалисте также способствует минимизации стресса.
Винниченко порекомендовала не бросать все на прежней работе, как только в голову пришла мысль об увольнении, и уходить в никуда. "Порой бывает так, что когда человек работает и начинает искать другое место параллельно, то он понимает, что его работа – лучший вариант из всех", – заключила Винниченко.
Ранее сообщалось, что аналитики сервиса "Работа.ру" узнали, что 74% опрошенных ими россиян собираются поменять работу в 2020 году.
53% планируют уйти на новое место из-за недовольства зарплатой. Почти четверть из желающих найти работу хотят попробовать новую деятельность.
Слишком большой объем работы не нравится 6% респондентов, а 3,5% опрошенных думают уйти из-за плохих отношений с начальством.
13% выбрали вариант "Другое". В него включены такие причины, как неудобный график, смена места жительства, большая удаленность от дома и прочие.
Участниками опроса стали три тысячи россиян старше 18 лет.
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