Психолог прокомментировала исследования о "несчастном возрасте"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Психолог Наталья Винниченко в разговоре с Москвой 24 прокомментировала исследования британского ученого о "несчастном возрасте". По мнению эксперта, все зависит от характера человека и его воспитания.
"На состояние счастья влияет гормон эндорфин. Все зависит от того, есть ли у человека условия для того, чтобы вырабатывались эти гормоны счастья. Например, состояние счастья зависит от каких-либо достижений в любых сферах, окружения человека. Кто-то живет с позицией "что бы со мной ни происходило, все хорошо", – объяснила психолог.
По мнению Винниченко, в период от 42 до 49 лет человек пересматривает свои достижения, опыт, которым может поделиться с молодым поколением, например с детьми и внуками. "Чем полнее будут пройдены предыдущие стадии, тем легче пройдет эта, человек будет намного счастливее", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее стало известно, что в странах с развивающейся экономикой наиболее "несчастный возраст" наступает в 48,2 года, а с развитой – в 42,2 года. К такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа в Великобритании.
Исследователь проанализировал данные по 132 странам, чтобы установить связь между возрастом и уровнем счастья. Для каждой страны он нарисовал U-образную "кривую счастья", через которую каждый человек проходит в течение всей своей жизни.
При этом пик несчастья всегда приходится на средние годы. Этот результат не зависит от уровня доходов или продолжительности жизни, подчеркивает экономист. Разница в развивающихся (Россия, Украина, Турция) и развитых странах (США, Германия, Великобритания) очень незначительна.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: