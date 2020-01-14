Психолог прокомментировала исследования о "несчастном возрасте"

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Психолог Наталья Винниченко в разговоре с Москвой 24 прокомментировала исследования британского ученого о "несчастном возрасте". По мнению эксперта, все зависит от характера человека и его воспитания.

"На состояние счастья влияет гормон эндорфин. Все зависит от того, есть ли у человека условия для того, чтобы вырабатывались эти гормоны счастья. Например, состояние счастья зависит от каких-либо достижений в любых сферах, окружения человека. Кто-то живет с позицией "что бы со мной ни происходило, все хорошо", – объяснила психолог.





Наталья Винниченко психолог Существует такое мнение, что у нас есть определенные периоды взросления каждые семь лет. От 0 до 7 лет человек изучает мир, ему нужно, чтобы родители дали такую возможность. До 14 он учится взаимодействовать с людьми, до 21 изучает науки, до 28 создает семью или строит отношения, до 35 строит карьеру, до 42 утверждается в своей карьере и создает материальную платформу, чтобы не было страхов, а до 49 находит место, где будет передавать свой жизненный опыт.

По мнению Винниченко, в период от 42 до 49 лет человек пересматривает свои достижения, опыт, которым может поделиться с молодым поколением, например с детьми и внуками. "Чем полнее будут пройдены предыдущие стадии, тем легче пройдет эта, человек будет намного счастливее", – заключила собеседница Москвы 24.

Ранее стало известно, что в странах с развивающейся экономикой наиболее "несчастный возраст" наступает в 48,2 года, а с развитой – в 42,2 года. К такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа в Великобритании.

Исследователь проанализировал данные по 132 странам, чтобы установить связь между возрастом и уровнем счастья. Для каждой страны он нарисовал U-образную "кривую счастья", через которую каждый человек проходит в течение всей своей жизни.

При этом пик несчастья всегда приходится на средние годы. Этот результат не зависит от уровня доходов или продолжительности жизни, подчеркивает экономист. Разница в развивающихся (Россия, Украина, Турция) и развитых странах (США, Германия, Великобритания) очень незначительна.



Соболева Илона