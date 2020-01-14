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Общество

11:08

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Британский экономист назвал самый "несчастный возраст" в жизни

Назван самый "несчастный возраст"
общество за рубежом наука

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

В странах с развивающейся экономикой наиболее "несчастный возраст" наступает в 48,2 года, а с развитой – в 47,2 года. К такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа в Великобритании, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Исследователь проанализировал данные по 132 странам, чтобы установить связь между возрастом и уровнем счастья. Для каждой страны он нарисовал U-образную "кривую счастья", через которую каждый человек проходит в течение всей своей жизни.

При этом пик несчастья приходится на средние годы. Этот результат не зависит от уровня доходов или продолжительности жизни, подчеркивает экономист. Разница в развивающихся (Россия, Украина, Турция) и развитых странах (США, Германия, Великобритания) очень незначительна.

Ранее социологи из ВЦИОМ выяснили, что большинство россиян в разной степени считают себя счастливыми. В частности, счастливыми себя ощущают 81% россиян. 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Также эксперты определили сферы труда, где работают самые счастливые россияне. Оказалось, что наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики. На втором месте – сфера госслужбы и НКО, на третьем – управление персоналом.

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